（新加坡9日讯）新加坡钱幣兑换商女职员误將「207300」植入为「273000」，一个零字摆错位置，结果多兑换了1万3272元新元（约4万令吉）给一对年轻夫妇，好心夫妇毫无贪念，全数诚实归还，引起公眾热烈讚扬。

这起好人好事，发生在本月3日，地点为牛车水珍珠坊的Crante钱幣兑换商。

《新明日报》报导，钱幣兑换商合伙人黄素珍（52岁）透露，好心夫妇年约30来岁，是店的常客，两人均为中国籍。两人在上週六下午一两点左右到店里將人民幣兑换为新元。

黄素珍指出，当时正值繁忙时间，客人排长龙，大家都忙不过来，负责接待这对夫妇的女职员，在计算机上將20万7300元的人民幣兑换时，误植为27万3000元，然后兑换成新元。

当天的兑换率一元人民幣兑0.202新元。20万7300人民幣应该是兑换为4万1874元，可是女职员却给了夫妇5万5146元。这意味著，女职员多换算了6万多人民幣，將大约1万3272元新元「送」给了夫妇。

「我们当时忙不过来，根本没有发现这件事。一直到晚上，我们接到一通电话，才赫然发现大件事。」

黄素珍说，好心夫妇拨电给他们，告知职员多换算了1万3000新元给他们，他们希望归还这笔钱。

员工感动落泪 送肉乾致谢

黄透露，公司员工都为好心夫妇的善行感动不已，一位同事甚至感动到流眼泪，兑换商送肉乾致以谢意。换错钱的女职员是一名经验丰富的员工，已有20多年的经验，她事后致电好心夫妇，表达谢意。

女职员指出，自己「从內心真的非常非常感激和感谢他们。」

夫妇表示，当时发现数目出现差异时，赶紧联络了钱幣兑换商，第二天把钱还了以后，夫妇透露，內心踏实了许多，女儿更是自豪地说「不用谢」。

担心职员被责备 原想私下还钱

担心失误女职员被责备，好心夫妇原本要求私下把钱还给女职员，让她去填补公账。黄素珍表示，夫妇来电的时候，原本只是说要找之前为他们服务的店员。

「我很仔细询问一番后，夫妇才坦白告诉我，其实是想將多拿的1万3000元私底下归还给接待他们的女职员，这是因为他们担心女职员会被谴责，所以希望能够低调处理。」

黄素珍表示，归还钱的善举其实已经足够，但他们对女职员的那份体恤，让她深切感动，並讚美夫妇拥有「美好的心灵」，体现了人性的美。

多一名员工 核对大数额款项

黄素珍透露，事后已经开会检討，避免类似情况发生。她表示，几年前，其实曾碰过类似状况，一位30多岁的女士也將错误的数额归还，数目虽只是几百块，但可见她诚实的品格。

「这次1万3000元的归还，可说是有史以来最大的一笔。」黄素珍表示，公司过后开会討论，未来在处理大笔款项时，会有第二人帮忙核对。