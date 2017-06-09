（布鲁塞尔9日讯）欧洲央行（ECB）週四召开决策会议后，一如外界预期维持利率不动，但在会后声明却刪除未来利率可能再降措辞，凸显欧元区经济復甦局势已经確立。不过ECB在同时也以通胀前景疲弱为由调降通胀预测。受此影响欧元兑美元跌破1.12关卡，德债殖利率也触及6週低点。

ECB总裁德拉吉（Mario Draghi）在记者会上声称，由於通胀前景依然低迷，因此取消货幣刺激措施仍言之过早。他提到决策官员在週四会中並没有针对任何缩减量化宽鬆购债计划进行討论。

这番谈话也让近来表现强势的欧元应声走贬，至1.1195美元的1週低点。

德拉吉也对欧元区经济展望发表了乐观的看法，称未来数年的经济增长率或高於此前的预期。但他表示，上述经济转强的势头尚未体现在通胀展望中，因为就业市场运行模式的变化抑制了薪资涨幅。

德拉吉说，经济扩张尚未推动通胀走强，因此在很大程度上仍需要宽鬆的货幣政策。

欧洲央行的经济学家上调了区內生產总值（GDP）的增长预期，目前预期2017年GDP增长1.9%，2018年增长1.8%，2019年增长1.7%。

经济学家们对GDP增长更为乐观的看法，为调整利率政策打开大门。

央行管理委员会在政策声明中称，预期未来较长一段时间关键利率將保持在当前水平，移除了有关降息可能性的一段措辞。