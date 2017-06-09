（吉隆坡9日讯）大马统计局今日公佈，2017年4月份工业生產指数（IPI）按年成长4.2%，落后市场预测的4.8%，也低于3月份的增幅4.6%。

接受《东方財经》电访的大华银行经济学家吴美玲直言，矿业指数放缓是拖累4月份工业生產指数表现落后预期的主因。不过，整体上並不值得担忧。

她说，「石油输出国组织和非组织成员减產协议达致后，大马也顺应大势减少油產，导致矿业指数成长放缓。」

《路透社》和《彭博社》日前向经济学家进行调查的预测中值皆显示，4月份大马工业生產指数料按年上涨4.8%；而吴美玲则指出，她先前的预测更为乐观，即超过5%的成长。

大马统计局发布的文告指出，我国4月份工业生產指数按年成长，归功于製造业生產按年成长6.7%，较3月份按年增速5.9%高。

经济前景仍乐观

文告表示，製造业表现走高，归功于主要次领域均增长，包括电力及电器產品（+9.7%）、食物、饮料及烟草（+15.4%）和石油、化学品和树胶及塑料品（+3.0%）。

另外，矿业生產在3月份成长2%后，4月份却按年下跌2%，归咎于原油指数下跌6.6%；不过，天然气指数则成长4%。

至于电力生產，在3月份萎缩0.2%后，4月份持续走跌，按年下挫1.5%。

吴美玲表示，4月份的製造业表现优于预期，按年增长6.7%，这显示我国经济前景依然乐观，特別是我国出口和进口数据亮眼，將提振工业生產指数表现。

展望未来，她预测，今年次季和第3季的製造业指数按年涨幅介于5%-6%。

她补充说，市场情绪改善，目前就业市场有所復甦，也带动製造业和服务业的工作需求增长。

在出口成长、国內投资活动活络、令吉復甦等多项利好驱使下，吴美玲对我国经济前景抱持正面看法。