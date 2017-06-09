（吉隆坡9日讯）隨著国家发展计划（NDP）下的基建项目重申政府欲提升乡区与城市连接性的承诺，分析员认为，NDP的基建工程將扮演提振建筑领域未来2年表现的重任。

MIDF研究分析员指出，此时推出NDP犹如及时雨，因为我国今年3月份的基建工程颁发按年重挫85.1%，至26项；同时，今年首季的基建工程颁发也按季大跌63.9%，至142项。

而且，今年3月的住宅项目颁发也按年锐减82.2%，至30项；至于今年首季也按季大减52.1%，至208项。

有鉴于此，该分析员认为，推出NDP將是提振建筑领域的催化因素。

「我们重申NDP对建筑领域的正面影响，预计在2018至2019年显现，因为2017年很可能迎来第14届全国大选。我们预测全国大选可能在东南亚运动会（SEA）后举行。」

大马是2017年东南亚运东会的主办国，该体育盛事將在8月19日至8月30日举行。

该分析员指出，隨著NDP亮相，政府承诺將延长第一捷运路线（MRT1），就如早前预测般，他相信马股建筑指数的本益比，不会维持在今年3月时的26.7倍高水平，预计未来2年的建筑领域本益比料將正常化至他所预测的17.5倍左右。

「隨著NDP推出，我认为建筑指数的本益比將介于16.5至19.5倍之间。」

另一方面，该分析员指出，目前建筑领域的贷款发放为55亿9000万令吉，按年增长12.9%，但按月减少24.7%。

首选股睦兴旺马资源

不过，他认为，建筑领域的游资依然充裕，因目前所发放的贷款55亿9000万令吉，远高于建筑领域过去11年平均发放的贷款41亿7000万令吉。

他称，如果目前充裕的资金出现新一轮涨势，对该指数的年杪本益比预测，则將调高至20倍至22.8倍。

「但是，我们的预测必须建立在2大正面因素上，即1、建筑股在第3季和末季的盈利回升；2、贷款发放在未来2个月衝破70亿令吉的关口。」

最后，该分析员以建筑公司的盈利回酬（Earning Yield）和5年公债的差价作为选股条件，因为他认为盈利回酬利差可显示建筑公司的內在实力。

分析员將睦兴旺工程（MUHIBAH，5703，主板建筑股）和马资源（MRCB，1651，主板產业股）列为首选建筑股，因为睦兴旺工程的盈利回酬为8.6%，与5年公债的利差为5.02%；而马资源的盈利回酬为9.6%，与5年公债的利差高达6.02%。

在MIDF研究所追踪的建筑股当中，以上两只股的利差最高，所以成为该证券研究的首选股，睦兴旺工程和马资源的目標价，分別是3.24令吉和2.08令吉。