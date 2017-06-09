（伦敦/悉尼9日讯）英镑週五亚洲时段大跌，英国大选中似乎没有哪个党派能够成为明显的贏家，这让已经承受美国和欧洲重大风险事件的投资者再受衝击。

执政党保守党无法获得绝对多数席位，英镑一度下跌近2%，但大多数股市和债市表现相对淡定，静候更多消息。

週四一份出口民调显示，英国首相特丽莎梅领导的保守党將无法贏得议会的多数优势。这一令人震惊的结果恐將在英国引发政治动盪，並可能令英国退欧谈判推迟。

但早期结果不尽相同，最终结果极难確定。英国广播公司(BBC)报导称，有76个席位很难確定將由哪方贏得。

日本股市日经指数涨0.52%，收在20013.26点；区域其他股市起落参半。

出口民调预测，保守党將在议会650个席位中贏得314席，反对党工党料收穫266席。这意味著没有任何一党取得多数优势，从而会出现「悬峙议会」。

博彩业者已经就特丽莎梅是否离任下赌。

西太平洋银行资深外匯分析师卡罗表示「显然对保守党而言这次选举不那么好看，就在几周前他们还在民调中大幅领先。」

他预计，若產生悬峙议会，英镑將回吐宣佈大选以来录得的全部涨幅，陷於1.2500美元左右。

他补充称，「但鉴於出口民调也並不总是能准確预测结果，这次我们必须要等候最终结果，因此英镑今日可能走势波动。」

英镑兑美元在亚洲交易时段，一度下跌1.8%至两个月低点1.2720美元，英镑兑欧元也下跌1.6%至0.8790英镑。

受避险情绪带动，日圆兑美元小涨至109.88。