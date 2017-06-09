（伦敦9日综合电）两大权威媒体BBC和天空体育同时指出曼联不会为伊布提供新合同，瑞典神塔的“红魔”生涯在短短一年后就得画上句号。当地时间本周五早晨，曼联将向英超官方提交离队球员的名单，伊布的名字很可能被列在其中。

伊布目前仍在养伤，没人知道他何时能重返赛场。欧联赛赛场，伊布意外受伤，他为此不得不进行了膝盖手术。医生夸赞伊布的身体非常奇特，但即便这样，瑞典人还得休战近9个月。英媒体认为伊布在2017年估计是没法出场比赛了，而这也是曼联最终决定放弃伊布的主要原因。

过去的这个赛季，伊布为曼联立下了汗马功劳，是球队夺得联赛杯和欧联赛的重要功臣。35岁的瑞典人是曼联进球的保证，俨然球队第一大腿。伊布受伤前，曼联多次希望他尽快续约，但伊布一直没给个痛快话。伊布重伤后，曼联在慎重考虑后还是决定退出，虽然他们非常感谢伊布为球队做出的贡献。

足球世界里，人情和生意是不能兼得的。很多球迷对伊布表达不舍，但伊布的离开将大大解放曼联的薪水，曼联可腾出1900万英镑的薪资空间，天空体育认为这让曼联有信心完成莫拉塔和瓦拉内的交易。从长远角度上讲，穆帅做出放弃伊布的决定显然是有利于曼联发展的。

离开红魔后，伊布的下一站会在哪呢？之前，伊布已经明确表态他暂时不会退役。