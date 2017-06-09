(本报美里09日讯）市长俞小珊指出，美里目前有28个流动餐车单位分别分布在11个地点限时进行摆，至于营业执照目前还在处理中，有兴趣经营餐车业者可以向市政局旗下卫生部作出申请。

针对5月份市政局召开的月度会议上，各报道指出市政局将发出28张流动餐车执照一事，他解释或许是当时因沟通方面出现问题，导致双方理解有出入。

事实上，他澄清说，市政局并未发出28张流动餐车执照，“28”指的是流动餐车数目。

无论如何，他欢迎有兴趣的餐车业者可以向市政局有关卫生部索取表格进行申请，与此同时亦希望业者和公众们互相配合保持环境卫生洁净。

以下为美里流动餐车经营地点及时间：

经营时间 经营数量

1 君王路 下午5时至早上2时 2辆

2 美里公园泊车位 早上8时至凌晨2时 2辆

3 Awalk商业中心 下午5时至凌晨2时 2辆

4 鲁哇沙滩公园（巴士停泊处） 早上8时至凌晨2时 3辆

5 富丽华商业中心 下午5时至凌晨2时 2辆

6 人造湖公园泊车位 早上8时至凌晨2时 2辆

7 罗东（砂拉越国际音乐学院前） 下午5时至凌晨2时 2辆

8 柏迈再也（碎石区） 下午5时至凌晨2时 2辆

9 室内体育馆（泊车位） 早上8时至凌晨2时 2辆

10 瓜拉峇南旧渡轮码头 早上8时至凌晨2时 5辆

11 北友成路 下午5时至凌晨2时 4辆