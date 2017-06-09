（伦敦9日综合电）切尔西前锋迭戈-科斯塔昨日公开表示孔蒂已经不想要他了，这位强力中锋必须在今夏寻找新东家。

英国《每日镜报》透露科斯塔的命运在7个月前（2016年11月份）就已经被决定了，当时「蓝调」主帅孔蒂就已经要卖他了，因为科斯塔私下和马德里体育会主帅西蒙尼会面。

另外，《太阳报》称切尔西老板阿布拉莫维奇近日拒绝了科斯塔留队的申请。

上个月，科斯塔刚跟隨切尔西登顶英超，但不到一个月的时间，他的命运就发生了反转。昨日，科斯塔在受访时表示，孔蒂已给他发了短信，意大利人明確告知西班牙国脚今夏得离队。

为何孔蒂忽然做出驱逐科斯塔的决定呢？《镜报》曝料，去年11月份，科斯塔私下和马体会主帅西蒙尼聚餐，且双方吃饭时的照片被传到了网上。照片中，科斯塔一脸笑容，且主动挨著西蒙尼。这张照片让孔蒂震怒，他无法容忍阵中拥有一个对球队不忠心的球员。在加盟切尔西后，科斯塔多次和「床单军」闹出緋闻，且其本人也从不掩饰渴望重回前东家的想法。

阿布拒留队申请

孔蒂確实是一个能隱忍的人。去年11月，他就想卖科斯塔，但他在过去7个月的时间里从未说过科斯塔一句坏话，且在科斯塔陷入低谷的时候为他说好话。冬窗时，中超天津队高薪求购科斯塔，被孔蒂拒绝了。不是孔蒂不想卖科斯塔，而是一时找不到替代科斯塔的人选。为了联赛冠军，孔蒂只能等到今夏才对科斯塔动手。

在收到孔蒂的短信后，科斯塔非常生气，他甚至称孔蒂的做法让人感到羞耻。《太阳报》透露科斯塔已找过切尔西老板阿布，希望后者能劝劝孔蒂，但阿布拒绝了科斯塔的请求。阿布无条件地支持孔蒂的决定，他不想再干扰主帅的工作。

在科斯塔公开宣佈要离队后，多家球队已开始和西班牙国脚前锋接触。《天空体育》称意甲豪门AC米兰已和科斯塔经纪人取得联繫。由于这次是球会先要求科斯塔离开，经纪人可以拿孔蒂的短信当「证据」，向切尔西索取价值不菲的赔偿金。