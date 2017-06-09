（伦敦9日讯）根据英国广播公司（BBC）网站公佈的选区开票结果，汉普郡哈文特（Havant）选区的保守党华裔候选人麦艾伦（Alan Mak， 音译）以接近60%的得票率成功连任。麦艾伦也是本届英国大选7位华裔候选人当中，唯一一位脱颖而出的候选人。

麦艾伦的得票率达到59.8%，总得票数为2万7676张，比2015年首次当选时增加4500多票，得票率增加8.1%。

麦艾伦在2015年当选英国歷史上首位华裔国会下议院议员。他当选后曾接受BBC中文网记者採访，当被问到他的中文名字是否叫麦大粒（香港多家媒体均使用此名）时，他告诉记者，他从不使用中文名字，名字就是Alan Mak。

位於汉普郡的哈文特区是英国国会自治市选区，设於1983年。本区议席一直为保守党人所佔据。2010年大选中该党的韦力生以51.1%选票胜出该区並四度连任。2015年麦艾伦代表保守党出战当选，成为英国第一位华裔也是第一位东亚裔议员。

报导指，麦艾伦2015年胜选后接受BBC专访是以英语进行，他之前也对BBC中文网记者表示，不会说中文。而且从採访来看，他似乎也不大愿意强调其华裔背景。

麦艾伦是来自香港的第2代移民，本身是一位律师及企业家。他在约克约克出生长大，其父母在当地经营一小商店长达25年。

2000年，麦艾伦加入保守党，协助黑格（英国前外长）竞选，並以志愿者身份参与该党竞选、募捐及政策制定。