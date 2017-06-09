（伦敦9日讯）保守党未能贏得国会过半席次，花旗银行（Citi bank）周五预测，特丽莎梅將会辞职，並指英国可能会再举行一次大选。不过，无论谁当选新首相，都有5大严峻考验等著唐寧街10號的新主人。

路透社报导，花旗说：「在打完这场被广泛认为糟糕的选战，以及无法將民调领先优势转换为下议院更强大的多数党后，我们认为特丽莎梅可能会辞职。」

此外，有外电整理出未来首相即將面临的5大挑战，其中又以退出欧盟的协商问题为优先要务。

英国脱欧磋商预计於6月19日左右展开，英国计划在2019年3月底正式退出欧盟。英国脱离欧盟后首先萌生的问题会是居住在英国的欧盟公民身份，以及居住在欧盟其他地方的英国公民身份。

其次，英国在3个月面临3场恐怖袭击，处理英国穆斯林和从敘利亚返国的「圣战士」激进化问题，可能会是即將上任的政府必须经常面对的议题。

第3，经济问题。英国今年3月財政赤字占国內生產总值（GDP）的2.6%，比金融危机后2010年的9.9%低。

第4，苏格兰民族党正在推动苏格兰第2次独立公投，等到2018年底或2019年初英国脱欧的最终协议变得明朗化后，將付诸实行。

第5，北爱尔兰问题。英国脱欧协商內容最微妙细腻的部分会是英国境內的北爱尔兰地区，以及英国和爱尔兰共和国之间的关係。脱欧后，英国和爱尔兰之间的边界，也將会是英国和欧盟之间唯一的陆上边界。

英国如果脱离欧盟单一市场、海关联盟和欧盟自由移动区，意谓著英国和爱尔兰之间將重返当地居民强烈反对的「硬边界」（hard border）。