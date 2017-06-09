（深圳9日讯）中国正值休渔期，广东省深圳市却发生「炸鱼」事件。有潜水爱好者在大深湾海域海底，发现数量庞大的死鱼，场面相当惊嚇，判断这是非法以炸药捕鱼的行为。

《深圳晚报》报导，「这里离岸边很近，大概50公尺，水深大约4到8公尺。」首先发现「炸鱼」的潜水爱好者吴伟表示，周四早上8时许，与另外两名友人从东涌码头出发准备练习潜水。当抵达大深湾海域时，最初看到水面上有零星的死鱼。隨后，他们潜入水底，发现水底佈满密密麻麻的死鱼。

据吴伟估计，这些死鱼大概约100公斤，大部份是当地人所说的青鳞鱼。他判断鱼群死亡的原因是非法炸鱼，「青鳞鱼的鱼鳃有点变白，没有特殊气味，至少死去5至6个小时以上。」

他说，炸鱼后，大部分鱼都会浮在水面，由於捞水下的鱼耗时太长，容易被人发现，所以炸鱼者只会捞走水面上的鱼。

中国休渔期从5月1日起至8月16日结束，深圳市海域全部属於休渔海域范围。当地生態资源环境综合执法局大队办公室隨后亦证实，在上述地点发现死鱼，並確定是「炸鱼」所致，目前当局、公安和边防展开调查。

「炸鱼」（即爆破捕鱼）会对生態系统造成严重破坏，包括中国在內，世界大多数国家及地区都已明令禁止使用「炸鱼」捕鱼。渔民以炸药来捕鱼，比传统捕鱼所得渔获量多数倍，且成本低兼、操作简单，堪称是「简单粗暴」。