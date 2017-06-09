（亚庇九日讯）以最新推出的PS4电视游戏《铁拳7》为比赛项目，「2017年婆罗洲铁拳7：铁拳之万竞赛」将于明日（6月10日）在Riverson商业中心The Walk走廊盛大举行，民众欢迎出席观赏。

作为年度格斗游戏热门作品，《铁拳7》目前正是沙巴电子游戏界最热门讨论的话题。这次的赛事共有32名选手，包括来自沙巴、砂拉越、汶莱以及吉隆坡的选手参赛，奖品则包括限量版PS4游戏机及专业手把，限量版《铁拳7》游戏片，以及电竞专用耳机等。

目前电子竞技在全球的发展可说已经创下了新的里程碑，而类似明日的竞赛活动，则可以让选手们透过他们喜欢的游戏，与来自不同地区的选手互相交流，同时增进彼此的游戏技巧。

有关赛事是由电子游戏产品专卖店TinyRobot举办，Riverson商场赞助场地。其他支援单位还包括Breeze杂志、Cenfone Enterprise（Digi Imago）、Pop Events & Media、Uber Malaysia、Kinabalu Button Mashers游戏社团以及沙巴的游戏大师Shariff 「El Beardo」等。

TinyRobot东主Terry在受访时也表示，类似的比赛也是第一次在沙巴举办。他本身作为一名游戏玩家，很高兴有机会能为本地的电子游戏社群举办类似的活动。

「这也只是第一步，未来我们也将继续配合不同的游戏，举办更多类似的活动，以促进沙巴电子游戏领域的发展，以及在州内推广电子竞技项目。」

有关活动时间是自上午10时开始至傍晚6时。除了正式比赛，其他节目还包括奖品丰富的《铁拳》有奖问答，《铁拳》Cosplay活动等。民众也可在现场试玩《铁拳7》游戏，体验身历其境的VR设备，拳头力道测量机，以及Kinabalu Fighters健身中心设立的摊位等。市内多辆流动餐车当天也将停泊在活动地点，民众可购买各种饮食。

活动入场免费，同时在Uber Malaysia支持下，民众可以以来回2程5令吉的车费前往活动地点。同时在Digi Imago的支持下，活动也将透过特定平台直播，未能到现场的民众可透过：facebook.com/tinyrobotonline观赏有关的活动直播。