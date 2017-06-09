（亚庇九日讯）沙巴水门案前水务局总监阿旺达希，针对五百万钜款担保金，向高庭申请以两段土地地契替代，经过控辩双方冗长争论，高庭宣判予以批准。

阿旺达希面对的控状中，其中八项控状指他在四间银行的户口，非法拥有5690万令吉，二项控状指他非法拥有六辆豪华轿车，一项控状指他非法拥有八十六只名表，以及另一控状指他非法移交一万四千令吉予一名克莉丝汀的人士。

他是在二零零一年反洗黑钱，反恐融资法令第4（1）（b）以及第4（1）（a）条文下被控；其妻子则面对19项控状，已于今年一月廿日获准以一百万令吉（其中五十万令吉存保）保释候审。

阿旺达希的担保金，由原本的一千万令吉获降至五百万，其中两百万存保，惟他因未筹及担保金而遭延扣候审，特别法庭已择定七月四日开审。

被告阿旺达希通过担保人，即其弟阿旺法兹（四十五岁），由莫哈末诺与莫哈末安利律师向高庭申请，其担保条件之五百万令吉，改由二地段地契（接近二百万价值）及五十万现金，替代须以二百万令吉存保的条件，让被告可以进行申请保释候审。

副检察司罗莎娜代表控方加以反对，认为本案未有「特殊情况」出现，即未有更改条件，同时也有发生「潜逃」风险，下午续审后，拿督诺再雅宣判批准这项「地契替代两百万担保金」的申请。