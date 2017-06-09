（吉隆坡9日讯 ） 巴生光华独中署理董事长陈友信对雪隆董联会改选中的以叶新田和邹寿汉为首的「捍卫华教团队」，日前分別在两家中文报刊登全版广告，內容涉及对他人身攻击，內容多处与事实不符一事，將採取必要行动，包括起诉歪曲事实者，以维护他本身的声誉。

陈友信今日发表声明表示，有关广告內容指他在2014年11月在董总风波事件中，开了华团干预董总事务的恶劣先例 。「事实上，董总是民间团体，也是一个公共的机构，不是私人企业公司，董总要向公眾，特別是华社负责，作为当时的隆雪华堂会长，本人关心董总风波事件並提出意见，是很自然的事，更何况本人担任吧生光华独中董事多年，也是华教的一份子，这根本与所谓 华团干预董总事务 毫无关连。」

陈友信也是隆雪华堂前会长。他指出，广告內容也指他必须承担分化族群撕裂华社的罪名，但事实是当时董总风波事件，董总行政部主要职员面对停薪和被停职的困难处境，进而影响到统考的进行，情况若恶化，对当年全国的统考生有极大的负面影响，对统考更会有深远的衝击。

他说，这是非常严重的问题，已不是单一华团的內部纠纷，其他代表性华团表示关注及提出看法是理所应当的事。当时除隆雪华堂外，还有11个华团，包括檳华堂,森华堂，甲华堂，柔华总，林连玉基金会，独大，华研，留华同学会和校友联总一同前往董总秘书处慰问，也表达关注。

「这与广告內容指的『分化族群』……风马牛不相及，丝毫没有关係。」

陈友信也反驳该广告內容指他因涉及內部交易而被股票交易所罚款一事，与事实不符，他將採取必要行动，包括起诉歪曲事实者，以维护本身的声誉。