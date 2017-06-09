（吉隆坡9日讯）选委会主席拿督斯里莫哈末哈欣指出，选委会將会依据法庭在本月19日（週一）的裁决，来决定7月4日是否进行埔奕州议席补选。

他表示，高庭19日会做出什么裁决，还是个未知数，不过选委会依然会为20日的提名日做出准备。

「若高庭裁定陈长锋州议员资格失效的话，选委会將继续进行补选，但若法庭做出的是其他的决定的话，我们也会根据法庭裁定，无论法庭做出什么决定，我们都会遵守。」

他今日在士拉央社区学院出席「推动民主年代」选民教育活动后，针对埔奕前国会议员陈长锋入稟法庭挑战砂州议会撤销其州议员资格的决定，案件將於19日裁决一事，如是表示。

他提醒，国內各政党应小心筛选候选人，確保所推出的候选人，不是破產者或是持有双重国籍。

「选委会不会对任何政党委派的候选人的背景进行审核，那不是选委会的工作，因此各政党有责任审查每一位候选人。」

另一方面，选委会取消政党的党员成为选民登记官一事，引起反对党抨击，莫哈末哈欣指出，联邦宪法没有规定选委会必须让各政党的党员成为选民登记官，因此选委会有权决定让不让政党成为登记官。

此外，选委会在选区划分课题上一直都饱受人民及政党的指责，莫哈末哈欣强调，人民的认为选委会重划选区，是为了让某个政党能够贏得多数票，但选委会的立场是履行该会必须8年划分一次选区的职责。

他否认，选委会偏帮任何政党，因为若选委会偏帮执政党的话，雪兰莪及檳城的执政权，就不会落入反对党的手中，而吉兰丹也不会连续27年由伊斯兰党执政。

莫哈末哈欣在致词中指出，国內拥有1800万名年龄超过21岁的合格选民，惟全国只有1400万人登记成为选民，仍有380万人还未登记成为选民。

他因此呼吁超过21岁的合格选民应登记成为选民，以履行自己身为大马公民的责任与权利。

他说，选委会近期將会到全马各大专院校设档口，鼓励还未登记选民的青年登记，目前已去了8所大学及学院，为超过1000名学生登记成为选民。