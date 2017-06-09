（吉隆坡9日讯） 雪隆华校董联会改选，「整合团队」 正式拒绝「捍卫华教团队」公开辩论会，就当前华教课题进行交流之邀。

「整合团队」认为如此重要严肃的辩论活动，「捍卫华教团队」在日期、时间、地点及主持人单方面做出决定后，才来邀约，实属儿戏，连最起码的 「 商量尊重」 都漠视，是毫无诚意可言。

「整合团队」也认为，「捍卫华教团队」把辩论当幌子，实际上就是该团队的一场「单口相声」表演。

「整合团队」 总召集人蔡庆文是於昨日发函给「捍卫华教团队」队召集人叶新田的復函，拒绝该团队公开辩论会之邀。

蔡庆文在信函中表示，本身於6月5日傍晚收到「捍卫华教团队」来函，表示诚邀其带领整合团队与贵团队进行一场公开辩论会，以就当前华教课题进行交流之函件。

「信函中註明贵团队定於6月11日上午11时，假中国小学礼堂举行一场两个竞选团队的辩论会。同时列明6月7日之前需要给予答复。」

「儘管只给一天的商討时限，我们仍予尊重，开会商討。但经整合团队慎重商量之后，我们认为贵团队毫无诚意可言。」

他指出，「整合团队」在商议阶段，也还未正式给予答复之时，却得知「捍卫华教团队」已经將邀请辩论的函件及讯息广发给各华校及华教人士，佐证「捍卫华教团队」实把辩论当幌子，实际上就是该团队的一场「单口相声」表演。

「我们认为若是有诚意邀约辩论和交流，就不应该单方面决定一切，而是应该由双方一起商討辩论会的日期、时间、地点、主持人及形式等，才是「诚邀」。」

「贵团队这种「先斩后奏」，「捍卫华教团队」单方面做决策的模式，背离平等沟通和討论的原则，我方不能认同。」

信函中，「整合团队」也认为，队掌握了选委会，不但新订了许多往年没有的奇特条例，还无理的取消了30几位合格董事的代表资格，並且迟迟不肯公佈选委会成员名单，因此对於愿意「捍卫华教团队」理性辩论的诚意存疑。

「我们认为服务华教必须诚心诚意，踏踏实实。董联会的选举也必须建立在健全的製度上，不能为了己方的胜选，刻意订出许多奇特的规则和条例来刁难会员学校及合格董事，也不能因选情的需要仓促「泡製」所谓的辩论会。」

「这些举措都在彰显本届执委会及选委会的不专业，徒然令雪隆董联会成了一般人的笑柄。」