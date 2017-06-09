（檳城9日讯） 盛大的钟灵百年校庆即將落幕之际，惊传钟灵4组织即檳城钟灵校友会、威省钟灵校友会、北海钟灵家教协会、檳城钟灵家教协会联署退出董事会。

与此同时，钟灵中学常务董事会一名个人董事陈超伟，也已决定呈辞，並退出董事会。

据悉，陈超伟的呈辞信，字里行间不满常务董事在5月25日给予檳城校友会和家协的公函中「不讲道理」。陈超伟认为常务董事会毁了钟灵三校每个组织和单位多年来建立的团队精神，也加深了校友们对董事会的误解。

他指3年前加入董事会原本是要回馈母校，但之后发现原来回馈母校不只要出钱出力，还必须在对钟灵发展大蓝图一知半解下，盲目赞同大蓝图。

因此，他愤而辞去个人董事职位，也表明为了不想「浪费名额」，谢绝参与来届董事会的提名和竞选。

4组织毫无预警推出董事会，也引发会否影响百年校庆的隱忧。去年8月就展开的钟灵百年校庆庆典，即將在6月17日与18日举办的第49届世界钟灵校友嘉年华会最后一晚，与校友嘉年华会同步举办闭幕典礼，意义深重。

不影响校庆节目

檳城钟灵董事会总务方森源对此则大派定心丸，指校友会与董事会的矛盾不会影响已安排好的节目。

方森源今日接受《东方日报》访问时指，约5000名海外校友已订好机票与住宿，许多海外校友特地回马庆祝母校100岁生日，回校校友最高龄超过90岁。

他强调，没有人会比钟灵大，校友会、家协与董事会的意见不合，只属额外的个人纠纷，不影响大家庆百年校庆的心情。

他说，届时校友会与董事会在闭幕礼上公开见面，也不会尷尬，为了钟灵，大家会以和为贵，都有爱护钟灵的心。

至于校友会与董事会的纠纷，他说主要是意见不和，可能在书信来往上也有误会。

询及会否寻求与董事会解开矛盾、达成共识，方森源指这当然会，一切以钟灵为重，大家未来仍会合作，但未来会否重回董事会，则是另一回事。

对于校友会与家协联署退出董事会一事曝光，方森源也深感意外，他不明白为何此事会传出来，引起不必要的揣测。

檳城钟灵校友会会长拿督林嘉水受访时，以人在国外为由，不方便回应此事。

配合钟灵百年校庆，大马邮政局2017年1月还推出钟灵学校邮票及首日封，这也是我国邮政局有史以来首次推出以华校为主题的邮票，一推出市场即被钟灵校友抢购一空。（档案照）

有人蓄意流传退出信函 元老少壮角力 独立派陷困

冰冻三尺，非一日之寒！

钟灵中学常务董事会属下的4组织代表职位被指「浪费名额」，4组织因而议决联署脱离董事会引发震撼弹，更牵扯出元老派及少壮派人马的角力战，让独立派陷入困境。

檳城钟灵家协、檳城钟灵校友会、北海钟灵家协及校友会儘管议决脱离董事会，不过他们质疑「有心人」將信函公诸于世的动机，同时重申，4组织並非反对发展大蓝图，也依然会继续支持百年校庆活动。

据悉，上述4组织是于5月尾，接获来自钟灵中学常务董事会秘书处发出7张页面的信函，指名道姓列出4个组织的董事代表动向，包括在出席活动、会议上毫无作为、浪费名额，信函更电邮至钟灵联络站，意味著全球30个钟灵组织都可一窥这些信函內容。

根据知情人士向《东方日报》透露，此举不仅是「有心人」搞针对，更企图製造舆论，目的何在就需要静待事件的演变了。

他本身是被指名道姓的当事者，但对他而言，钟灵中学常务董事会应该专注在筹办百年校庆，而不是在这个节骨眼上，浪费时间指名道姓细数受委董事的种种罪状。

「更让人不解的是，该封信函为何会流入媒体手中，肯定是有人蓄意流传4组织退出董事会的信函。」

他说，依据章程，4组织代表被委为董事，主要是作为董事会及各属下组织的桥樑，出席会议也只是列席旁听。再说，曾经有的董事在发言后被杯葛打压，所以彼此心照不宣，不料却因此成为箭靶。

「我们对于发展大蓝图的建议没有异议，也没有发表任何立场，因为这是董事会提出的方案，不料却被冠名指支持大蓝图。」

两派人马內斗数年

惟寻根究底，秘书处发出的7页指责浪费名额的信函也只是一个导火线，早在数年前，钟灵中学常务董事会已出现两派人马內斗。

据悉，元老派被指霸著位子，甚至安排傀儡上任接棒，导致少壮派即使出钱出力也无法撼动元老派。董事会主席则因为被「绑手绑脚」而自成一格，甚至演变成另一个独立派。

「这个戏码早在数年前开始上演，当时两派人马各自角力，从地方社团组织到钟灵中学，如今更白热化的在常务董事会搞派系。」

他认为，隨著4组织议决退出常务董事会后，如今球在董事会脚下，事件如何演变最终还有赖董事会智慧的处理，以圆满解决问题。

资料档：董事会质疑扮演角色

週四（8日）流传出钟灵4组织发给钟灵中学常务董事会的信函，內容指既然董事会质疑他们扮演的角色，更认为他们在董事会有浪费名额之嫌，他们决定撤回各组织在董事会的代表。

信中开头即指出，这是在接获董事会5月25日发给他们的信函后，做出的决定。信中也透露，钟灵发展大蓝图带来多方面压力，令他们不胜其烦，不希望此课题影响运作，甚至成为各单位传承钟灵精神的绊脚石。

这封信函志期2017年6月7日，4名签署人是檳城钟灵校友会会长拿督林嘉水、威省钟灵校友会会长谢是雄、檳城钟灵家教协会主席蔡郁章、北海钟灵家教协会主席拿督方炎华。