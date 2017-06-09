国防部长拿督斯里希山慕丁表示，大马全力支持菲律宾政府，打击与「伊斯兰国」（IS）有关联的武装组织。

他指出，大马政府严正看待马拉维市危机，同时不会向这样的暴力和威胁妥协。

「大马永远不会屈服於暴力，大马会与东盟国家一起准备合作，并向菲律宾提供必要的援助，以確保伊斯兰国没有立足之地，让棉兰老南部成为他们的行政中心。」

希山慕丁是今日与菲律宾国防部长洛伦扎纳会面后，向菲政府传达大马的立场。

出席今日会议的包括，大马武装部队总司令丹斯里莫哈末阿芬迪、陆军总司令拿督斯里祖基菲里卡欣、军事情报局主任拿督阿都哈迪、菲律宾武装部队总司令阿尼奥、陆军司令佛罗李纳以及海军司令梅卡多。

希山慕丁提到，大马与菲政府分享有关武装威胁的情报，同时也互相討论武装组织的资金来源和组织的意识形態。

「这是需要我们一起反抗的对象，大马方面，我们需要紧密合作以分享情报，我们必须非常具体的了解资金来源，我们也必须具体指出他们来自哪里。」

询及有关摩洛伊斯兰解放阵线可能会妨碍到棉兰老岛的和平进程时，希山慕丁表示：「不要让任何人骑劫我们的大目標，那就是和平。」

他说，本身计划在不久后与泰国、新加坡以及印尼一同探討出打击区域內伊斯兰国的最佳策略和方式。

此外，希山慕丁今日也访问由大马负责的棉兰老岛国际监督小组（IMTM）。

成立於2004年的棉兰老岛国际监督小组，目的是协助棉兰老的和平进程，协助菲律宾政府与摩洛伊斯兰解放阵线遵守双方的停火协议。