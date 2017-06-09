（古来9日讯 ）民眾因香米饭难咀嚼，心存怀疑，在燃烧生米后，却飘出塑料味，怀疑买到假米而前往警局报案，惊动有关当局介入调查，不过根据柔州稻米及米粒监管办公室的官员初步观察，该些米是真米。

社交媒体流传一则民眾投诉怀疑买到假米的消息，引起关注。根据贴文內容，事主巴斯卡兰（60岁，自僱人士）怀疑其购买的香米是塑料米，于是前往报警，希望贸消局可针对此事展开调查。

巴斯卡兰的报案书內容显示，他在5月30日前往古来的一间霸级市场购买一包5公斤装的泰国香米，烹煮后却发现难以咀嚼，燃烧后更发现一阵阵的塑料味。

古来警方证实已经接获上述投报，该间霸级市场负责人则表示，此事件將由总公司发言。

与此同时，农业及农基工业部发表文告表示，事发后，事主已经带著所购买的香米前往柔州稻米及米粒监管办公室。

「根据官员的初步观察，该些米是真米，但官员已取走米粒的样本，之后將交给化验局进一步化验。」

文告指出，该部严正关注此事，也將与贸消部及卫生部一起解决此事，一旦检验结果显示是假米，当局將会採取行动对付出口公司及经销商。

柔州旅游、商贸及消费人事务委员会主席拿督郑修强受询时则指出，上述事件只属于个案，贸消局只会针对投报採取行动，暂也不会对市面上的所有白米进行检查。

「柔佛州贸消局在接获投报后，已在第一时间派员前往古来某霸级市场提取米粒的样本，进行化验。」

他说，样本目前已提交化验局，目前正等待化验结果出炉后，贸消局才会展开下一步的行动。

经营杂货店40年的顏春兴是马来西亚杂货商联合会理事，他在接受《东方日报》访问时建议民眾选购信赖的牌子，避免购买到假米。

「事实上，我们很难分辨真米还是假米，所以我们在买米的时候，不要一直更换牌子，就购买自己信任的牌子。」