评论: 杨善勇

还记得香港歌手何韵诗独自飞往北欧旅游的咄咄怪闻：抵达芬兰，说是为了省钱，捨弃旅馆，入住民宿，结果据说遭到屋主半夜想要霸王硬上弓，又引杂誌爆料「阿诗反抗被扯衫露Bra」，还说匆忙之间跳窗逃亡上演「午夜冰海逃亡记」云云。

事后据悉何韵诗回覆香港《苹果日报》改口：「没有施暴也没有半裸逃亡……有些野太夸张，好多都係假，」此后，另有新闻说:何韵诗坦承一切情节「都是虚构，所以不回应」。

回应不回应，如此破坏，显然没有点醒大家，有心宣传，准备玩很大，也需要顾及底线；不能肆无忌惮，隨心所欲，自由自在：想说什么，就说什么；想做什么，就做什么。相反的是，类似个案，一再地排队上演。

香港艺人林雅诗（Grace）自然也没有由此汲取温馨叮嚀。飞抵吉隆坡，晚间通过社交网站大玩直播，乃至製造被掠夺的疑云：一名男子从背后快速抢走她的手提袋。虽然追到匪徒，金钱没有损失，身子「有点擦伤」。

深夜更新面子书，峰迴路转，林雅诗则另有一番「不好意思」说辞：一切纯属误会，心感抱歉；不便之处，敬请原谅。这到底是怎么一回事呢？《东方日报》的新闻说：有大马网民爆料，指林雅诗「假戏真做」，实在拍戏，自称被劫。

倘若如此，这位三年拍过12部三级片的林雅诗所行，显然是旨在博出位。结果，全国警察总长卡立因此建议將之列入不受欢迎人物的名单，禁止她在日后入境马来西亚。但是，港星是否因此坚守黄线，不会越界？

出名的效益，造假的成本，相较之下，就是答案了。为了吸引眼球，激增点击，大家全没有了分寸。何韵诗虚构强姦，林雅诗造假被掠，皆是如此。恕我直言，掛在林雅诗颈项的十字架，显得格外刺眼；耶穌知之，想必叱责。