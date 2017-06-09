（吉隆坡9日讯）一名证人今日在蒲种酒吧恐袭案审讯中告知高庭，其中一名涉案的警员是在支持恐怖份子的聊天群组中，发表关於爆炸案及恐怖主义的言论。

证人全国政治部反恐组（E8）莫哈末艾扎佐哈里警长表示，被告一巡伍长慕斯达扎是利用手机通讯程序Telegram中，名为「黑乌鸦」的聊天室，及由恐怖份子莫哈末万迪所提供的「诚信党VS伊斯兰党」聊天室，散播关於爆炸物的知识及恐怖主义思想。

因此，艾扎认为，慕斯达扎並非隨意在群组中发表评论。

「有关蒲种Movida酒吧的爆炸案的评论，並不是的单纯愚蠢的言论，而是在特別为支持恐怖组织而设的聊天室中，所做的评论。」

他说，万迪並不会隨便將一个人加入他的聊天群组中，只有信得过、能够保守秘密者才会被选中；换言之，万迪相信被告能够保守秘密。

此外，莫哈末艾扎称，这两个聊天群组显示，被告使用假名「慕斯迪蒂丹」向伊斯兰国恐怖组织宣誓效忠。

他也表示，在整个审讯过程中，警方不曾向逼迫或对被告做出威胁。「被告在交出面子书、邮件的使用者ID和密码，以及智能手机的密码时，给予了充分的合作。」

证人是在主控官莫哈末慕斯达法副检察司，重新审查被告慕斯达扎的控状时，这么表示；后者目前面对3项控状。

被告慕斯达扎首宗控状，被控於利用本身对於爆炸物的知识，支持恐怖组织的活动，同时他也利用手机通讯程序电报进行沟通，並传播「圣战」思想，威胁了我国人民的安全。

被告的行为牴触了刑事法典第130J（1）（b）中条文。一旦罪成，可被判终身监禁，或监禁最高30年或罚款以及充公所有被用作犯罪用途的財產。

此外，被告也被控刻意隱瞒有关恐怖活动的情报，因而牴触了刑事法典第130M。在有关罪名下，一旦罪成，可被判监禁不超过7年，或罚款。

最后一项控状，被告被控於在电报一个名为「黑乌鸦」的聊天室內，对伊斯兰国宣誓效忠，此行为牴触了刑事法典第130J（1）的（a）条文。

一旦罪成，可被判终身监禁或监禁不超过30年，或罚款，或被充公所有被用作犯罪用途的財產。

控状指出，被告是於今年3月30日至7月之间，在瓜拉姆达警区总部的宿舍中，犯下以上罪行。

蒲种Movida酒吧是在去年6月28日凌晨2时被袭击，造成8人受伤，这也是我国发生的第一起恐袭案。

慕斯达扎的代表律师为法伊扎拉曼。法官拿督莫哈末诺丁择定於6月16日聆听双方陈词。