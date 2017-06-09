(汶莱斯巿9日讯)汶莱首相署属下的汶莱经济策划与发展局消费者事务单位人员，拉队至斯巿的加东区与慕金吉拉纳斯，对当地的一些杂货商店展开突击检查行动，以确保商家是严守规定行事，没有随意抬高应节必须品的价格，牟取利益。

该项突击检查行动是由汶莱首相署代常任秘书（经济及财务）本基兰妮玛率领，代副局长阿斯鲁和5名执法组员参与上述的行动。

有关人员除了检查物价之外，他们也再次提醒商冢们必须清楚的展示物价。

与此同时，汶莱经济策划与发展局也监督参与汶莱大促销的商家，以便从中了解他们的营运情形，以确保他们是清楚展示价格、展示原价、折扣价和折扣巴仙率，以及展示参加大促销的通知书。

该局表示，凡是违规的商家一旦罪名成立，将会面对罚款不超过1000元汶币的惩罚。如果被提控于推事庭，罪名成立，初犯者可被罚款汶币5000元及监禁2年。重犯者可面对汶币20，000元的罚款及监禁5年。

公众人士如欲提出询问或投诉，可以在政府办公时间致电2230223与该局负责单位人员联系。同时，[email protected] 或者脸书www.facebook.com/Aduan Pengguna JPKE 留言即可。

该局提醒说，任何一项投诉都必须附上支持文件，如购物单据。