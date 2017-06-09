（汶莱斯市9日讯）汶莱大学首次进入QS世界大学400大的排名。

据悉，汶莱大学在2017年实现了一个重要的里程碑。它首次突破了Quacquarelli Symonds（QS）世界大学排名，达到了一个值得信赖的第349名。

世界上有26000所大学，QS已将汶莱大学列为全球1.3％的大学之一。于此同时，汶莱大学是来自东南亚的唯一13个不同的国家之一，被列入世界前400名。

这是32岁大学的突破性成就，而汶莱大学于2014年参加QS亚洲大学排名，同时成为2015年上升最快的大学之一。在2014年之前，汶莱大学在世界大学没有排名。自从推出GenNEXT后，汶莱大学不断在持续进步，并第一次进入更有声望的QS世界大学排名。

QS世界大学排名是基于六个绩效指标，排名评估了4个方面的大学绩效如研究，教学，就业能力和国际化。被视为世界上最具影响力和最可靠的大学排名之一。在指标上，汶莱大学在国际教师中表现特别好，世界排名第47名，教师学生比例为世界第69位，国际学生则排名210位。

QS指出，国际教育投入与国际排名表现有很强的相关性，因此，汶莱大学的发展在苏丹陛下政府的大力支持下才能今天的成就。

此外，汶莱大学副校长拿汀哈嘉安妮达博士指出，这是汶莱大学的历史性里程碑，也是我们最重要的资源，而我们所有的工作人员即学术和行政人员以及我们的学生的共同努力和奉献，对实现这一目标有重要的作用。汶莱大学将继续努力成为世界一流大学，履行其生产受过良好教育和训练有素的学生的主要任务，并具备有劳动和民族建设提供必要的技能。