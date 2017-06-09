（巴黎9日综合电）罗马尼亚3號种子哈勒普週四在法国网球公开赛女单半决赛焦点战，经过三盘淘汰捷克次號种子普利斯科娃，与拉脱维亚「黑马」奥斯塔彭科会师决赛。

普利斯科娃与哈勒普的较量不仅事关决赛席位，同时由於头號种子科贝尔早早出局，这还將决定最新一期世界第一宝座的归属，普利斯科娃闯入决赛或者哈勒普夺冠就將如愿。

面对身高185公分的普利斯科娃，哈勒普以6比4贏得首盘。普利斯科娃第二盘以6比3取胜，將比赛拖入决胜盘。双方在决胜盘前两局战成1比1后，哈勒普突然发力，连保带破连下三局建立起4比1的优势，此后普利斯科娃连追两局將比分迫近。哈勒普在第八局中完成关键破发，进入个人发球胜赛局，手握两个赛点的她没有浪费机会，以6比3锁定胜局。

20岁的拉脱维亚小將奥斯塔彭科以黑马姿態首闯大满贯决赛，给自己当天的生日献上大礼！

奥斯塔彭科创歷史

这是哈勒普继2014之后再度闯入法网女单决赛，遗憾告负的普利斯科娃则错失登顶世界第一的良机。

比赛当天过生日的两位选手在另一场半决赛中同样战满三盘，20岁的奥斯塔彭科淘汰整整大她8岁的瑞士选手巴辛斯基，成为首位闯入大满贯决赛的拉脱维亚选手。世界排名第47的奥斯塔彭科，確定將在法网结束后进入世界前20。

奥斯塔彭科赛后说：「今天的比赛就是一场战斗，很开心能够打进决赛，特別是在生日这天，这是一份美妙的生日礼物。」

赛事首个冠军在混双赛场诞生，印度选手波帕纳与加拿大选手达布罗斯基的跨国组合在决赛中挽救了两个赛点，以2比6、6比2、12比10逆转德国的格罗恩菲尔德与哥伦比亚的法拉，贏得了两人职业生涯的首个大满贯冠军。

这个冠军对达布罗斯基而言意义非凡，这不仅是她职业生涯首次贏得大满贯冠军，也让她成为了加拿大歷史上第一位问鼎大满贯冠军的女子网球选手。