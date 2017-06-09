（淡江9日讯）拿督米士本西迪于今日在其淡江的住家接受访问时透露，男单一哥拿督李宗伟不止三次要求他回归大马羽总，而是「已经6年，超越八次要求我回归大马羽总，成为他的教练！」

「近来经过他多次的要求、游说，並表明期望我成为他职业生涯的最后一个教练时，我觉得应该是时候了。」

「更何况我与他的关係犹如父子。而且，他这『儿子』已经多次要求我这个『父亲』协助，因此我这个『父亲』如果再次的拒绝，就显得不近人情了。」

57岁的米士本预料在开斋节后正式上任，出任大马羽总男单总教练。对于他上任后的首个任务，「首先將是协助李宗伟，並完成会长拿督斯里诺扎的要求——栽培数个与李宗伟水准接近的球员，以免我国的男单，在宗伟退役后，出现真空的情况。」

对于目前由印尼前世界冠军叶橙旺主导的「特別计划队」，米士本称对该计划的细节並不清楚，因此不方便做任何评论。

与弗老合作没问题

至于会否因为一眾球迷的期望，而感到压力时，米士本认为：「压力在羽坛是非常平常的东西。，况且李宗伟已经多年在巔峰，並长期保持依然是世界前三。」

「只不过要提升宗伟以外的球员並不容易。我们的男单球员很多，只不过还得找出精英。」

因此，在正式成为男单总教练后，米士本期望能从李宗伟的陪练球员中，找出最有潜能的球员。

在球员时代时，米士本曾与现任大马羽总技术总监弗洛斯特发生过一些口角。对此，米士本认为，与丹麦名宿合作並没问题。

「更何况我只专注于男单的事务，而他（弗洛斯特）在上头只是监督，並没直接插手训练的事务。他只负责管理，因此合作不会有太大的问题。」