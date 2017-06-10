（诗巫9日讯）诗巫区国会议员林财耀对于州政府不满在没有征求意见下在砂州征收旅游税一事，认为是自己打脸。

他说，在上一次的国会里通过的旅游税法案，除了在野党反对以外，其他25位砂国阵的国会议员都是支持该法案的。而且联邦内阁里有7位来自砂州的部长，如果说砂州政府不懂这项法案在国会里通过的话，是无法让人接受的。

他表示，州政府应该交代，为什么不支持该项法案却容许砂州国阵的国会议员赞成通过该法案？那么，过去有许多不利砂州的法案被通过，州政府也不知情吗?

他发表文告强调，过去通过的《2016国家安全委员会法案》，并没有把砂州政府代表列入委员会名单里，这是严重侵蚀砂州主权的行为，而且该法案赋予首相过大的权力，甚至剥夺国家元首的权限。首相可以根据该法令宣布马来西亚任何地方为安全区及宣布戒严，中央可以直接接管砂州。

“这么严重的法案，甚至影响砂主权的法案，为什么没有州代表在国家安全委员会里？这是砂州国阵政府应该给人民一个交代的。”

盲目跟随巫统

林财耀表示，从旅游税事件上，让他有理由相信砂州国阵的国会议员是盲目的跟随国阵老大哥巫统的指示在国会里投票的，就是不利于砂州的法案也是照投支持票，完全罔顾砂州人民的权益。

他也指出，砂州政府国阵不止是国会下议院有代表，在国会上议院也是有许多砂州政府的代表如人联党主席沈桂贤医生，他也兼任砂州内阁部长，难道说沈桂贤不懂4月刚通过的酒店税吗？