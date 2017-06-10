（本报古晋9日讯）砂教育、科学与工艺研究部长拿督斯里麦哥马英强调，乡区土著生数理科成绩不佳，主要因为缺乏专科教师在乡区学校执教，影响学生的学习基础，以致他们在升上中学后无法追上课业需求。

他指出，郊区学校不但面对教育设施缺乏之外，也面对入学率偏低而导致的师资安排不足，没有专科教师授课的挑战，这也间接导致郊区土著生数理科成绩不理想的原因。

“乡区小学因为人数不多，师资安排方面也会有所差异，导致他们缺乏专科老师，有些学校甚至英语教师教数理科，数理老师教英文科，导致他们在升上中学时无法掌握到中学的学习所需。”

建集中校解入学率低

他说道，为了解决入学率超低的问题，州政府探讨将入学率偏低的学校，集中整合成一所学校，好让这些入学率低学校的学生也有机会享受更好的教育机会。

他说，该部门成立至今，发现砂拉越在教育设施发展仍有许多不足，全砂共有1245间中学及小学，这些学校当中超过1000间被归类为“破旧学校”，其中有400多间更被列为“严重破旧学校”。

他是于今午代表首长出席国油公司奖励金颁发仪式上致词时，如是表示。

逾千学校被列为“破旧”

他声称，早期的业者在征聘职员主要依赖应聘人的履历表为标准，只要应聘人的履历表越“亮眼”，被业主录取的机会就越高，这是早期的征聘标准。

不过他强调，随着社会发展需求及时代变迁，现今的业者在征聘职员除了要看履历表之外，也相当重视应聘人的心理评估和工作表现来定义有关人选是否适合所申请的工作性质。

麦哥马因也距离，国油公司招聘职员方面，也采用心理评估作为遴选职员的其中一项重要的录取条件，因此他希望所有国油奖励金的得主，不但要在学科上获得优秀的成绩，同时也要有良好的心理素质把握进入国油公司就职的机会。