（本报古晋9日讯）砂首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里指出，州政府保持乐观态度，砂州将在2030年迈向实现高收入州属的目标，而目前距离目标仅剩十几年的时间，鉴于此，州政府将通过社会经济转型计划推进砂州各方面发展，寻求砂州能与西马半岛，以及州内城乡之间实现平等的进步。

他坦言，这虽是一项艰钜的任务但州政府将坚持不懈，持续为砂州人民争取更好的待遇，而其中一项达成目标的推进力便是赋予砂州人民更高的知识、技术及应对未来社会的高要求导航能力。

他说，国油公司多年来与州政府携手合作，从该公司最早期在民都鲁设立的第一座设施，成功将原本沉静的小渔村发展成为砂州，甚至是全马主要的工业城市之一。

他续说，民都鲁蓬勃的成长促成了州政府与国油公司之相互合作的举措，同时也增加了持有国油执照的砂拉越公司，从原有的314间增加值2016年396间。

“州政府与国油之间的合作关系也有利于砂拉越劳动力，目前国油在砂拉越的数项营运职位，有82%由砂拉越人填补，当中也不乏全球运作的高阶职位。”

阿邦佐哈里因公务不克出席国油公司奖励金颁发仪式，由砂教育、科学与工艺研究部长拿督斯里麦哥马英代表出席及代读首长的致词。

砂吸资仅次于柔州

他声称，砂拉越已成为继柔佛之后，国内最高投资目的地，总投资额达到119亿令吉。然而，为更好推动砂拉越向未来迈进，州政府必须关注新科技研发，利用砂拉越丰富的生物多样性，以取得有助于砂州持续进步的研发与发展。

阿邦佐哈里指出，人力资源发展与教育发展必须持续进行，切勿等到人力资源缺乏才做出补救，那将是亡羊补牢，为时已晚。

他说，州政府邀请国油公司参与各项教育计划，从教育方面为回馈砂拉越人，国油公司也在5年内投入4亿2000万令吉用作教育和培训用途；自2003年，国油公司也透过数项公司计划，为超过超过2000名职员和学生提供奖励金与培训资助，至今也有高达3000名砂拉越学生从国油公司的教育与技术提升计划中受惠。

邀国油发展砂教育

鉴于此，他希望得奖学生们把握机会继续深造，发挥所长，未来学有所成为国家和社会建设作出贡献。

同时他也呼吁国油公司持续与州政府携手合作，在人力资源培训与教育工作方面给予资助，协助州政府栽培更多人才推动砂拉越的经济发展。