（本报古晋9日讯）国油有限公司主席丹斯里希德哈山表示，国油公司将持续努力，让砂拉越人以直接或间接方式从我国天然资源中受益。

他指出，国油作为国家石油与液化天然气资产委托人及砂拉越合作伙伴，该公司有义务为砂拉越的发展及进步献力。

他说，该公司在砂拉越推动长期性计划，透过落实各项方针为砂拉越提供三大项关键协助，包括教育、福利与社区发展，以及环境保护工作。

助砂学子大学深造

希德哈山指出，国油公司与属下子公司长久以来在砂州落实各项企业社会责任计划，包括协助砂拉越有潜能且符合资格的年轻学子进入国油科技大学或国内外大学继续深造。

他说，该公司也积极举办各项社区与福利活动促进人们对于社会问题的醒觉、消除贫穷及天灾援助等，为当地社区有需要的群体提供援助。

他指出，国油公司在环境保护工作上也不遗余力。

希德哈山是于今日出席国油公司颁发奖励金仪式上致词时，如是表示。

他声称，国油公司长久以来重视及支持教育可为社会带来建设，该公司自1975年至今，为州内1347名学子提供国油教育奖学金。

今年拨逾亿奖学金

他说，今年该公司发出总数1亿3400万令吉予353名符合资格的学生，其中有46名奖学金得主来自砂拉越，他们将有机会前往国油科技大学或其它国内外大学深造。

希德哈山申，在意识到技术专业是开发砂拉越发展不可或缺的一项，国油公司开始与州内数个技职学院携手合作展开一项技职培训奖学金，从1992年至今，为合作学院提供基本设施、提升计划及学员奖学金各项援助。

他说道，截至今日全砂共有1040名学员从这项计划中受惠。

国油公司在该公司旗下国油教育奖学金计划（PESP）下拨出总值1亿3400万令吉奖学金予353名符合资格的学生，其中46名来自砂拉越。今年共有7000人提出申请，仅有353名得主通过申请。

此外，国油公司也在BUDI-PETRONAS计划下颁发奖励金予25名玛拉理科初级学院（MRSM）学生，为他们提供学年教育津贴以缴付学习用品、支付及日常用品。截至目前，共有178名玛拉理科初级学院的学生在这项计划下受惠。

另一方面，国油公司透过技职学院奖学金及培训援助计划（VISTA），为82名受惠者提供培训援助。