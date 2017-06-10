（吉隆坡9日讯）22名巫裔男女在斋戒月期间，聚集於公寓单位內大开「毒品性爱派对」，惟遭警方闻讯逮捕，而当中出席派对的最年轻者，竟只有13岁！

金马警区主任苏克里助理总监在今日向媒体指出，警方是在本月7日接获可靠情报后，即派出警员前往位於市中心的某公寓单位，展开突击行动，並成功逮捕22名正吸食毒品，情绪亢奋的男女。

「22名年龄介於13岁至30岁的落网者中，包括16名男子以及6名女子，而警方在进行搜查时，於屋內发现26颗五仔，以及14颗摇头丸。」

他表示，警方在此后为屋內男女进行尿检，结果皆呈阳性反应，证实22人皆曾吸食毒品，因此抵触1952年危险毒品法令第15（1）（a）条文。另外，当中3人更因持有毒品，而抵触1952年危险毒品法令第12（2）条文。

「这同时也是警方在1985年危险毒品（特別措施）法令下，首次捣破的私人派对。」

苏克里还指出，警方將针对不法私人派对持续展开取缔行动，以杜绝歪风。

另一方面，据消息透露，有关毒品派对召集人为一名现年26岁，拥有5项毒品前科的巫裔男子，而其仅租下公寓单位一日作为派对场所，惟遭警方捣破后当场被捕。

此外，消息亦指出，其中9名落网者，为未成年的在籍中学生、技术学院学生以及輟学生，而相信派对中除了有毒品元素外，也变相成为一场性爱派对。