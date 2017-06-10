山西考古研究所9日表示，襄汾陶寺遗址经过5年的挖掘与考证，发现现存中国最古老的宫城，距今约4300年至4000年之间，将成为研究中国古代都城制度的重要指标。

据悉，陶寺遗址位于山西临汾市襄汾县城东北附近的陶寺镇，遗址面积300万平方米以上，由北墙、东墙、南墙、西墙组成，城垣地上部分已不存在，仅剩余地下基础部分。

中国社科院考古研究所山西工作队领队高江涛表示，考古学者于2017年开始开始发掘宫城东南拐角，研究发现，陶寺宫城遗址基本完整，自成体系，结构严谨，具有突出的防御性质，「是中国目前发现的最早的宫城」。

高江涛指出，宫城实际上就是古代阶级划分的重要标志，起着皇室与普通百姓生活区域分隔的作用。陶寺宫城的发现，使得陶寺「城郭之制」完备，陶寺很可能是中国古代重要都城制度的最初形态。

据《中新网》报导，中国社科院考古研究所早在2015年就曾对外宣布，陶寺遗址是最早的「中国」，经过近40年的发掘后，显示出陶寺遗址就是中国史前时代中，功能区划最完备的都城，由王宫，外郭城、下层贵族居住区，仓储区，王族墓地（王陵），观像祭祀台、工官管理的手工业作坊区、庶民居住区构成，兴建与使用时代距今4300至4000年左右。

社科院考古所副所长白云翔先前曾表示，根据文献提供的线索和现阶段考古成果，绝大多数专家认为，「陶寺遗址是目前所发现的最早的国都。」 中国社科院考古所长王巍则说，「陶寺遗址的发掘是中国考古学和中华文明探源工程发展历程的一个缩影和里程碑，为中原地区文明进程的研究提供了一个重要支点。」