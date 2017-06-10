台湾一名网友郑智远9日下午在拦下德士，一开始上车时还没注意，直到抵达目的地运将开启后车箱让他拿行李时，郑智远这才发现车厢里竟然黏了满满的蝉壳（蝉蜕），当场吓到愣在原地，而运将察觉到他惊异的神情，还很自豪地说，「这都是真的，帅吧！」

郑智远说，当时他在高雄凤山搭乘德士，一开始上车时将行李放进后车箱时还没有注意，直到下车取出行李时，猛地一个抬头，这才发现后车箱内黏了一整片黄澄澄、整齐排列的蝉壳，由于数量实在太过壮观，郑智远一时不知该如何反应，当场楞在原地。

从驾驶座下车帮忙提行李的运将似乎是察觉到他被震慑住的神情，兴冲冲地向他介绍自己一整片的收藏，还非常自豪地说「这些都是真的蝉壳喔！帅吼？」当下郑智远立即拿出手机拍照，运将也大方地打开车箱让他拍，还不断询问「要不要再多拍几张？」

郑智远受访时向记者表示，「这还是我第一次看到这么特别的收藏，任谁看了都会愣住吧，要是今天换作是女生搭车，我看应该会被吓死吧！」

网友看了如此壮阔惊奇的收藏照后，也纷纷直呼「这是蝉的幼虫蜕皮后留下的，可以当作中药，我幼时零用钱的来源！」、「吓到，猛一看还以为是壁虱」、「这司机也太坏了吧」、「靠，看得我鸡皮疙瘩掉满地」、「这运将大哥搜集很久喔」、「是我的话我会尖叫，震碎每一只…！」