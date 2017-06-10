中国四川省成都市的成飞中学日前爆出不雅照，有1对男女同学在楼梯间中，疑似正在口爱与爱抚行为，被人拍下后在网路上疯传。

据《中青网》报导，成都市青羊区教育局和警方获悉后，目前公安部门已经介入调查。

「我想火（红）」，一名自称是成飞中学的学生近日传给朋友数张照片，图中他倚在楼梯上，并用下体抵住女同学头部，疑似正在进行口交，而照片似乎是由在场的第3人所拍下的；另一张是男生以「壁咚」姿势，疑似靠墙爱抚着女生；还有最后一张是男生脱下裤并抓着女孩的腰，以不雅姿势疑似在「做爱」。

这名网友表示，「我把我对象给强上了」，他高考刚考完想红，希望朋友帮他广发在网路上。

网友看到这几张照片纷纷崩溃，「简直毁三观」、「卧槽尼玛！现在高中生」、「答应我：打死这人好吗」、「天啦，这几个学生真的不知道让人说什么好，心情不是一般的复杂」；也有网友剖析图中女生似乎是自愿的，没有推拒的动作，「高考完也早过了14岁了，应该没什么责任，你情我愿的事情，就是男生做法龌蹉，拍照还po上网，妹子以后可长点心吧」。

关于图中男女同学身分众说纷纭，有人说是高三学生，也有网友认为可能是只有13、14岁的国中生。

据《中青网》报导，成飞中学表示，该事件中所涉及的人员并非网传高三学生，目前警方已经介入调查，而校方也正在进行积极处理。

成都市青羊区教育局针对「成飞中学事件」发布声明称，目前涉事人员已被带至派出所，事件正在调查中，而当局将根据公安机关调查结果，对相关责任人员依纪依规进行处理；同时当局将引以为戒，加强学校安全监管和教育，避免此类事件再次发生。