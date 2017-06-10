很多人都曾有过饮料打翻，或被突如其来的巨大声响吓到时，顺口爆出几句粗口的经验吧？

可能这些不小心脱口而出「语助词」带给人不好的观感，但却能让自己的情绪获得宣泄，甚至有研究指出，骂粗口有益身体健康、甚至有提升EQ、使人变聪明的作用！

根据国外网站《Science Alert》报导，美国玛莉斯特大学心理学家Kristin Jay与麻州大学心理学家Timothy Jay提出了一个假设，即为精通各种粗口的人可能具有更强的语言表达能力。

为了印证假设，该研究找来43名年龄介于18～22岁的受测者，要他们在60秒内尽可能说出自己知道的所有粗口；接着，再于60秒内讲出越多动物名称越好，结果发现，受测者说出越多的粗口，也能说出越多的动物名称，比其他人拥有更高的字汇表达能力。

研究印证了心理学家的假设，代表着越会使用不文雅字眼的人，在语言表达与反应也越好；这可能是因为他们的大脑辞库中拥有超越一般人的字词量，所以当突发事件或是情绪来时反应也比一般人更快。

此外，英国基尔大学也曾有研究发现，在面对痛苦时，骂声「X」或是「靠」能缓和情绪。他们测试两组人将双手放入冰桶后，面对冷冻不适感所做出的反应，结果发现在不舒服过程中骂粗口有助转移注意力，能减少痛苦在冰桶内待更久。

但随着语言的演变，人类对于粗口的认知已有转变，所以当你对某些脏字已免疫，就得学会创造新的粗口，发泄情绪的效果更好。