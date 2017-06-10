全世界看破世俗而出家的人有多少呢？一位印度优秀的17岁高中生沙赫（Varshil Shah）就顿悟了世间名利，前几天大学考试放榜后，他获得第12级考试的99.9%级分，成为全邦最优秀的人，此成绩可以让他入取一流大学，但他却决心剃度出家，而原因竟然「成绩太好并不会快乐」。

据《hindustantimes》的报导，沙赫家住古吉拉特邦艾哈迈达巴德市，家里没有电视与冰箱，必要时才会用电，因为他认为使用过多的电会使很多动物受害。

由于父母是税务官，在家庭良好的教育环境影响下，上个月27日报考大学入学考，放榜后他的成绩达到99.9%百分等级，可说是最顶尖的优秀学生，但是他却放弃人称的大好前程，决心要剃度成为耆那教和尚。

经过父母的允许之后，在仪式上拿掉身上的物件以及现金，象征脱去世俗的欲望，经过剃度、诵经已经确定皈依佛门，成为一位真正的苦行僧。

被问到出家的初衷是什么，他回答，「太好的成绩并不会快乐」，只有内心的平静才会有永恒的快乐。

耆那教（梵文：जैनधर्म Jainadharma，英语：Jainism）是起源于古印度的古老宗教之一，大约在西元前5世纪兴起，教徒要以「五誓言」作为生活核心，并言个遵守，无暴力（Ahimsa）—不伤害任何生物、诚实语（Satya）—只说实话且语不伤人、不偷窃（Asteya）—不拿经由不当方法、途径得到的东西、行纯洁（Brahmacharya）—不沉溺于肉欲的快乐、不执着（Aparigraha）—不黏着人、地和物。