在今年4月2日在广西来宾市的来宾区发生一起情杀案，一名韦姓男子在租屋处发现了一些没见过的男性用品，怀疑陈姓老婆搞外遇，在一气之下，就持菜刀先将对方砍死，再进行分尸，并用麻布袋分装，最后弃尸于老家桥巩镇的一个山洞里。

综合报导，在4月8日陈女的家属到派出所报案称，陈女已经消失快1周，家人找遍各地都还是不见踪影，希望警方可以协助帮忙，整起事件才渐渐被揭开。

报导指出，警方调阅监视器发现，事发后韦男早就驾车离开租屋处，并且还派搬家公司把全部家具搬走，便失去了联系，因此怀疑陈女被害可能性非常大，并选择到案发住处做勘验，没想到一去才发现到处都有清洗痕迹，不过就在洗手间铁水管下方、东面房间房门背面，以及墙上2公尺处发现了血迹，经过比对之后确定为陈女。

韦男最后在缅甸被逮捕，起初先否认杀人，最后眼见纸包不住火后终于承认，并称老婆生前喜欢打麻将赌钱，两人常因此争吵，至于事发原因是因为怀疑老婆有外遇，所以才会痛下毒手。

最后，在警方在韦男带领下，在桥巩镇某山坡的一个30公尺深的山洞，找到了4大袋已经重度腐败的女性尸骸，以及一把带血的菜刀。

对于这起案件，来宾市公安局在8日还对外召开新闻发布会。目前，韦男已经被拘捕，详细案情还有待警方进一步厘清。