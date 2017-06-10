一名22岁「巨结肠」患者隆起的腹部远大于足月产妇，只能穿一条特制的裤子「兜」住巨肚，艰难地移动脚步，经过多年折磨，他最近在上海市第十人民医院接受手术。

医师取出从患者腹中切除重达13公斤、长达76公分的病灶，宛如科幻电影中的「异形」。

上海市第十人民医院表示，第一眼见到患者，临床经验丰富的医生护士也吓一大跳，解开衣裤后露出巨大的腹部，其尺度早已超过即将临盆的孕妇；由于腹腔内压力极大，腹壁在张力作用下绷得紧紧的，不仅表皮发亮，皮下静脉也处于怒张状态。

院方指出，腹胀到如此惊悚的程度，患者承受的痛苦可想而知，由于此番腹胀腹痛急性发作加重已持续3天，病人的喉咙早已沙哑，只能发出微弱的呻吟声；巨大的腹部不仅使消化系统不堪重负，甚至连正常的呼吸也受到影响，整个腹部就像一个巨型炸弹，不知何时就会爆炸。

医院说，凭藉多年积累的丰富经验，腹部外科疑难诊治中心主任尹路教授初步诊断极可能是巨结肠，随后检查验证没错；由于大量排泄物在结肠中积聚，导致局部肠腔极度扩张，从而产生骇人的外观与症状。

追溯病史，原来患者从出生起就受便秘的困扰，虽采用多种常规治疗手段，却始终无法断根，20多年来只能靠开塞剂「续命」；由于家长一直未重视，总认为便秘「没啥大不了的」，故而病情一拖再拖，以致产生今天如此严重的后果。

要想彻底根治巨结肠，手术是唯一的手段，然而患者身体条件却难以承受外科治疗的创伤；权衡利弊之后，透过内外科合作，帮助患者改善营养状况与水电解质代谢，终于为手术赢得一线希望。

院方表示，手术顺利进行3小时后，完整擒出「异形生物」，透过病理明确诊断患者结肠缺乏神经节细胞，部分结肠无法正常收缩扩张，导致长期顽固便秘，而形成巨结肠。

医学界一般认为巨结肠是先天性疾病，多见于儿童，可通过及时手术能有效治疗；但也有部分患者及家属不理解专业医生指导，或者费用问题，通过权宜之计，如灌肠等方法，得以缓解症状，将病情迁延到成年，将结肠养成「异形怪物」。