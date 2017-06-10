（吉隆坡10日讯）武吉安曼特別技术情报肃毒组（STING）自去年3月在双溪大年捣破贩毒集团並起获1.2吨大麻，时隔一年后，警方再逮捕5名余党，成功起获206公斤大麻砖，总价值61万8000令吉！

武吉安曼全国肃毒部总监拿督斯里莫达今日在记者会上指出, 武吉安曼特別技术情报肃毒组（STING）是於本月7日早上6时40分，前往加影、巴生等地区展开突击行动。

「警方在行动中成功前后逮捕5名年龄介於30至47岁的本地毒贩，他们分別是3男2女。同时，警方也成功起获了206公斤大麻砖，价值市价61万8000令吉。」

他说，警方还起获了现金9000令吉和3辆轿车，而警方目前將延扣5名嫌犯至本月13日以协助调查，並援引 1952年危险毒品法令第39B条文调查此案。

根据报导，警方是於去年3月12日下午3时前往梳邦再也展开突击行动，期间成功逮捕一名38岁的巫裔贩毒集团成员，並在其轿车內起获160块大麻砖。尔后，警方也在其住家搜出另200块大麻砖。

隨著嫌犯落网后，警方查出有关集团將双溪大年鳩湾镇一间住家单位充作货仓，警方於是立即北上，並在隔日凌晨1时40分成功起获848块大麻砖。

警方在行动中共起获1208块大麻砖，重达1.2吨，总值420万令吉，为武吉安曼特別技术情报肃毒组（STING）首次侦破我国有史以来最大宗的大麻走私案。