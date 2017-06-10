中国广西一名60多岁神棍李姓男子，号称能帮人化解克夫命消灾，却趁机性侵少妇，目前李男已遭到逮捕。

据中国《网易》报导，一名农妇来找李男，李男指出农妇的儿媳妇有克夫命，必须透过做法仪式消灾解厄。

农妇信以为真，并让儿媳妇接受仪式。就在上月28日，这名儿媳妇坐满月子后，农妇带着儿子和儿媳，请「李仙公」做法。

李男称要进行「抱松树」的仪式，让而少妇和松树「交合」，克死松树后，就能消灾解厄。

到了当天晚上8时许，李男以做法不得有人打搅为由，支开少妇的丈夫及农妇，少妇与他独自进入树林，进行「抱大树干」的仪式。

进入树林后，李男先师「咒语」并将一些布偶绑在一颗松树上，并对少妇说：「要想化解克夫，你必须涂抹阴道分泌物在自己的红色内裤，并和布偶一起绑在松树上。」随后少妇照做，并在现场脱裤，李男就在此时性侵少妇。

李男和少妇下山后，少妇的家人还以为「抱大树干」仪式成功，但在回家的路上，少妇一言不发，紧紧抱着骑机车的丈夫，身体在发抖。

丈夫意识到少妇不对劲，一再追问下，少妇才把在山上遭性侵的事说了出来，随后少妇一家人报警。目前李男已被逮捕，也承认犯行。

而李男也非初犯，他曾在2004年利用「阴阳交配来驱邪消灾」的手段性侵妇女，并被判刑3年。