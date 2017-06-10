（克里夫兰10日综合电）2016-17赛季NBA总决赛展开第四场的争夺，克里夫兰骑士队坐镇主场，继续与金州勇士队厮杀。全场打完，骑士137比116大胜勇士，将总比分扳成1比3。

本场球，骑士单节49分，半场86分，都创造了NBA总决赛历史的新纪录。另外，他们全场命中24个三分球，同样是总决赛历史新高。

此役，詹姆斯火力全开，血拼41分钟，得到31分11助攻10篮板。本场球之后，詹皇总决赛三双数达到9次，超越魔术师-约翰逊，成为总决赛三双王。

除了詹姆斯，乐福也进账23分5篮板，特里斯坦-汤普森5分10篮板5助攻，欧文40分7篮板4助攻，JR-史密斯15分2篮板，杰弗森8分3篮板，香珀特5分3助攻。勇士这边，德拉蒙德-格林入账16分14篮板3助攻2抢断1盖帽，杜兰特35分4篮板4助攻，库里14分5篮板10助攻，克莱-汤普森13分3篮板2助攻，韦斯特6分2篮板。

首节开打，骑士完全没有受到G3惨败的影响，全队士气如虹，詹姆斯切入上篮打成2+1，开局以11比5取得领先。也是在命中这球之后，詹姆斯生涯总决赛得分达到1178分，超越迈克尔-乔丹，排到历史第三位。此后的比赛，骑士牢牢掌控局势，主队将分差拉大到15分。逆境之中，杜兰特站出来，用三分球，用罚球、用跳投将比分追近。但骑士在本节后段再掀进攻高潮，最多的时候领先达到17分。单节打完，骑士49比33暂时领先。次节，勇士一度将分差迫近到12分，但很快又被主队拉开到20分。本节后段，战局没有丝毫改变，半场打完，骑士86比68继续领先。

詹皇扭伤坚持留场上

易边再战，场上争夺进入白热化，詹姆斯在没有太好进攻选择的情况下，一个神来之笔，复制了麦迪的自抛自扣，但之后他却在防守中不慎扭伤脚踝。不过，詹皇坚持留在场上，期间，他在一次拼抢中，又与杜兰特发生口角冲突。本节后段，库里上篮得手，分差一度来到13分。而帕楚里亚、科沃尔和香珀特又在一次倒地拼抢的过程中，在地上滚作一团，香珀特、科沃尔的抢球动作很大，但扎扎也不含糊，裁判哨声响起之后，挥拳击打了香珀特下体。三节打完，骑士115比96继续领先勇士。

末节，尽管已大比分领先，但骑士众将仍旧十分谨慎，打得很拼。詹姆斯在一次回防过程中，为了拦截勇士的长传，不惜与队友JR-史密斯相撞。勇士这边则越打越急，杜兰特还在一次防守时，故意顶撞杰弗森。比赛还剩3分钟，骑士打出一连串流畅配合，由JR在顶弧命中三分球，这球一进，胜负悬念彻底失去。此后，两队陆续换上替补，比赛进入垃圾时间。最终，全场打完，骑士137比116大胜勇士，将总比分扳成1比3。