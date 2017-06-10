吴綺莉与吴卓林（小龙女）母女纠纷扰攘多时，2015年吴卓林因家暴风波报警，母女破冰后，至今年3月吴卓林再度报警，吴綺莉涉刑事恐嚇女儿，被捕后获释。之后，吴卓林本来到泰国散心，但在当地逗留不足2天，即返港入院，因自残留院两个多月，直至上星期母女再次一同生活。

吴綺莉接受香港媒体专访，表示住院期间，她每天都在反省，自责一直忽略女儿感受和承受的压力；其实母女两人都有情绪病。

吴綺莉说，同样出身单亲家庭，自己却没有从女儿角度想过她的感受。目前母女又同在一个屋簷下，吴卓林临睡前，吴綺莉会到她的房间跟她聊聊，也跟她说对不起。

吴綺莉表示，母女对话让她了解原来吴卓林从小至今都不能接受发生的事情；母女的问题是日积月累，是她令女儿情绪出现问题，而她自己性格火爆、口气不好，本身情绪也有问题。她称自己和女儿都有情绪病，现在要一起看医生，幸好发现得早，能及早诊治，母女俩也需要时间重建这个家。

而吴卓林想继续学业，吴綺莉明白女儿在校承受很大压力，於是与校方谈妥﹐可以让吴卓林home school。

吴綺莉谈到信仰。她称幸好有信仰支持，否则这段日子她撑不下去。女儿不解，觉得为何不好的事总是发生在她身上。吴綺莉就说，女儿不明白，这是爸爸（天父）给她的考验，「我希望有一天可以带女儿重回天父身边」。