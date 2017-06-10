恐怖攻击最近在海外接连发生，大家对任何风吹草动都绷紧了神经。

日前在新加坡地铁站发现了一个没人看管的行李箱，员警研判是恶意恐攻，疏散了6百多名乘客，甚至动员多名警察及救护车，最后发现该行李真的只是个普通不过的行李箱。

当天一名中国的建筑工人王建坡（Wang Jianpo音译）把行李箱留在地铁月台上，引起大众恐慌，影响了4000多名乘客，更有663名地铁乘客被疏散出地铁站，站外还派来多位员警及数辆救护车。

据报导，一位老妇人在疏散过程中摔倒，头部受到撕裂伤，还有手肘疼痛。这种轻率的行为是新加坡最严重的妨碍公众事件之一。

王建坡表示，当时他只是想去买一些面包和厨房用具，他看那时地铁站人不算多，就把大型蓝色行李箱留在了月台上，「反正也没人要我那些『破烂』。」

但没想到，等到买完东西回去，王建坡就发现地铁站已经被封锁了，而正当他找员警取回行李时，当场被逮捕。

报导中指出，新加坡律政部长尚穆根（K. Shanmugam）说，关闭地铁、疏散乘客是「正确的事」，「如果那真的是个炸弹呢？又会有人质疑，为什么不及时作出反应？所以，关闭地铁站的做法是完全正确的选择。」

由于造成影响人数众多，甚至有人因此受伤，39岁的中国建筑工人王建坡因「公共滋扰罪」，被判1000新币的罚款。