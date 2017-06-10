（巴黎10日综合电）2017赛季红土大满贯法网结束男单半决赛的争夺，九届赛会冠军纳达尔继续强势表现，“红土王”以6比3、6比4、6比0横扫奥地利新星蒂姆，以不丢一盘的成绩第10次杀入法网决赛，如今距离赛会“十冠王”仅一步之遥。

纳达尔将与2015年赛会冠军瓦林卡争夺冠军，后者在较早前的另一场半决赛，与英国一哥穆雷激战五盘，最终以6比7(6)、6比3、5比7、7比6(3)、6比1逆转对手后，抢到决赛出战权。

赛季至此，蒂姆是唯一一位在红土赛场上击败过纳达尔的球员，法网开赛前的罗马大师赛中，奥地利新星终结了“红土王”的连胜势头，两人均是以不丢一盘的成绩杀入四强，不过纳达尔的晋级过程显然更加轻松。

比赛一开始，蒂姆便趁纳达尔还未完全热身完毕就率先破发得手，然而，“红土王”马上调整状态扭转被动局面。纳达尔连续反破，直落4局后以4比1反超。两人底线相持蒂姆很难占到便宜，纳达尔将领先优势顺利保持到盘末。

纳达尔底线正反拍优势明显

次盘角逐，蒂姆在第二个发球局里又遇到麻烦，纳达尔接连进攻对手反手，蒂姆无奈被破，纳达尔随即将比分拉开至3比1上。接下来的争夺，蒂姆无法在纳达尔发球局里制造任何威胁，西班牙人5比4领先进入胜盘局，“红土王”正拍网前截击得分，用love game的比分轻松保发。

第三盘，蒂姆在首个发球局里接连出错，纳达尔顺利破发以2比0开盘。第三局，蒂姆难挡纳达尔攻势，“红土王”正手撕碎对手防线，又一次破发继续拉开比分。比赛尾段蒂姆斗志低迷，第五局的发球局里更是一分未得，纳达尔5比0领先进入胜赛局。蒂姆最后时刻逼出破发点也无济于事，纳达尔化险为夷后把握住第一个赛点机会，压制蒂姆正拍之后锁定胜利。

综合全场双方制胜分旗鼓相当，纳达尔23对21稍稍领先，不过蒂姆34次主动失误比纳达尔多了12次。底线相持球中纳达尔无论是正拍还是反拍都优势明显，蒂姆正手的主动失误次数几乎达到制胜分的两倍，而反拍更是在制胜分为零的情况下送出10次主动失误。