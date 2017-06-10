中国福建省一名11岁男童日前突然感到「蛋疼」，但父母认为只是撞伤，随便安抚一下就没理会。

3天以后，男童的蛋蛋不疼了，但是却整颗肿起来，父母见情况不对，才带他到医院检查，医生发现，男童的左侧睾丸像麻花卷一样扭转了360度，而且已经黑化坏死，只能动手术切除。

男童小杰（化名）的父母表示，小杰在6月1日参加儿童庆祝活动，回家不久就一直喊着「蛋蛋好痛呀！」他们以为只是玩得太累，不小心撞到，没有太过理会。

没想到3天以后蛋蛋不痛了，但是却肿成4倍大，走路只能翘着屁股，他们才知道情况有异，马上将小杰送到医院。

医院接诊以后发现，小杰的左侧睾丸肿大，大小从原本的花生米，变成鸽子蛋，推测应该是睾丸扭转。

照完彩色超音波以后，医生确定小杰是睾丸扭转，而且足足有360度，情况非常不乐观，决定马上进行手术，「左侧睾丸增大，没有血流信号分布，坏死的可能性极大！」

遗憾的是，手术并没有救回小杰的左睾丸，因为周边的血管被严重挤压，血液供应几乎完全被切断，原本红润的睾丸已经发黑，医生只能选择切除，并将右边的睾丸固定，防止扭转。

医生表示，睾丸扭转发生的原因仍不明确，大多在睡眠中、起床时，或是剧烈运动后引发，起初只有隐痛，很快就会发展成持续剧烈的睾丸疼痛，并放射到同侧的下腹部，腹股沟，如果能在6小时内进行人工复位，可以避免睾丸坏死，否则拖延太久就得切除，「男孩、青少年如果有睾丸疼痛的症状，一定要非常重视，不能因为怕麻烦，或是害羞就忍耐，否则若一直等到忍不住痛了，通常都已经坏死发黑，只能切除，严重影响生育能力。」