（东京10日综合电）国际奥委会（IOC）宣布，2020东京奥运会将新设多个男女混合项目，涉及田径、游泳、乒乓球以及铁人三项这4个大项。

具体项目包括田径项目中的4×400米接力、游泳项目中的4×100米混合泳接力等。

对此，国际奥委会主席巴赫（Thomas Bach）表示，奥运会将变得“更加年轻、更贴近都市生活、吸引更多女性参加”。

相比起里约奥运，东京奥运一共将增设5个大项，从而使大项总数达到33个；原来的28个大项中也将增设15个小项。

据知，脚车项目将增加2枚金牌，篮球项目将增加三人制比赛。其中，脚车增加的小项目是自由式小轮车（BMX）和麦迪逊赛（madison）。这样一来，脚车将在奖牌数目上成为奥运会第三大项目，奖牌总数达到66枚；其它增加的项目还包括男女混合铁人三项，以及乒乓球混合双打。

“性别平等”和“增添乐趣”

国际奥委会体育总监基德-麦康纳（Kit McConnell）表示，“我们在性别平等方面，向前迈出了重要的一步。”

与此同时，里约奥运游泳冠军亚当-佩蒂（Adam Peaty）周四也表示，东京奥运增设更多男女混合项目，将为比赛带来“更多乐趣”。他告诉BBC体育，“这是一个认真的决定。但在传统比赛中加入混合因素，会给比赛‘加辣’并提高观赏性。”

此外，国际田联（IAAF）亦对这一决定表示欢迎，但同时认为具体实施中存在一些困难。在巴哈马举行的2017国际田联世界接力赛上，已经开始尝试男女混合接力项目，并引起了极大关注。

国际田联主席塞巴斯蒂安-科（Sebastian Coe）表示，“田径是奥运第一大项目，我们将和国际奥委会一道作出有效和有意义的改革。”

“在今年国际田联接力赛的基础上，我们将和国际奥委会一起，为在东京奥运开设混合接力项目并达到最佳效果而努力。”