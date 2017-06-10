（华盛顿10日综合电）美国总统特朗普9日指责联邦调查局前局长科米，在国会参议院作证时部分内容不实，否认曾要求科米承诺忠诚和停止对前总统国家安全事务助理弗林“通俄”调查，表示愿就与科米交谈情况宣誓作证，并接受特别检察官米勒询问。

科米8日在国会参议院听证会上作证，5次指责特朗普政府“撒谎”，并就自己今年1月以来与特朗普9次单独交谈详情作了书面陈述。

根据科米证词，特朗普对他说：“我需要忠诚，我期待忠诚”。科米还说，特朗普关于“通俄”调查的要求令他“非常困扰”，根据他的理解，特朗普特地单独向他提出“希望”停止调查弗林，这是美国总统给出的“一个指示”。

“坦白说，詹姆斯-科米证实了我说的很多东西，而他说的有些事情实在不是真的。”特朗普9日在白宫玫瑰园与罗马尼亚总统约翰尼斯共同举行的记者会上说，他对科米几乎没有了解，不会开口要求他承诺效忠，“这样做没道理”。

通俄调查是败选借口

特朗普还说，他没有向科米表示希望停止对弗林的调查，“我没有那样说”。但当记者追问：“如此说来，他（科米）就是撒谎了？”特朗普没有正面回答，而是重申：“我没有那样说。”

当记者问他是否愿作证描述他与科米的交谈时，特朗普回答“百分之百”愿意，并表示他乐于接受特别检察官米勒的询问。与此同时，特朗普再度指责“通俄”调查是民主党败选的借口。

科米2013年出任联邦调查局长，今年5月9日突遭特朗普解除职务，当时他正在主持联邦调查局关于俄罗斯干预美国选举的调查，其中一项内容是特朗普竞选团队有无与俄罗斯方面串通和共谋。

科米离职引发政治风暴，导致相关调查骤然升级，引发民主党和媒体对特朗普涉嫌妨碍司法调查的持续质疑。