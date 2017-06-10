台湾经营直升机飞航业务的凌天航空今天（10日）中午一架直升机在花莲县丰滨乡山区坠毁，机上共有3人全数罹难，其中包括52岁的《看见台湾》导演齐柏林。

图取自联合新闻网

综合报导，花莲县消防局表示，今天早上11时在花莲县丰滨乡山区坠落的航空器，经民航局確认为编號B31118的直升机，消防人员赶到现场，发现只剩机翼完整，现场发现3具尸体，1具在机身外，2具在机身残骸內，3人確定罹难。

图取自联合新闻网

直升机所属凌天航空已证实，该直升机此行为支援齐柏林《看见台湾》续集任务，空拍长虹桥，导演齐柏林本人也在机上。机上3人名单为台湾导演齐柏林和他的助手，另一名则是机师张志光。

机上罹难者包括曾凭《看见台湾》贏得金马奖最佳纪录片奖的导演齐柏林。

凌天航空成立於1994年，是台湾经营直升机飞航业务的通用航空业之一，曾协助获得2013年金马奖最佳纪录片奖的 《看见台湾》拍摄工作。日前 《看见台湾》导演齐柏林开记者会表示將拍续集，昨天凌天航空公司也在面子书发文表示將「再度起飞」，未料今天空勘时出事。

根据中央气象局天气资料，今天中午11时到12时，花莲气象站观测到的天气为晴天，能见度20公里，风力为4级，天气状况並无特別之处。

一架机號B3118直升机坠毁在花莲县丰滨乡山区。

该公司18年来共发生4起重大飞航事故，造成8人罹难，除了今天的3死意外，还有1999年11月该公司UH-12E直升机，在屏东机场西面实施农药喷洒，於高屏溪集水区坠毁酿1死1伤；2001年9月从台中水湳机场起飞，执行台电碍子清洗，途中勾到台电电缆坠落失事，机上2人死亡； 2015年11月在新北市山区执行台电电塔高空清洗碍子任务，主螺旋浆打到高压电缆线失控坠毁，造成2死，当时机师陈秀明身亡，而陈秀明因协助拍摄纪录片《看见台湾》与齐柏林结为好友。