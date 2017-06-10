昔日玉女掌门人周慧敏今年將满50岁，脸上依然看不出岁月的痕跡，不仅保养得宜，更维持著曼妙的身材，至今仍是不少人心目中的女神。她在今天（10日）的凌晨时分，在面子书上传了1985年她还没踏入演艺圈的18岁照片，时隔30多年脸庞依旧清秀可人，让不少网民惊呼「脸都没变！」

周慧敏在其面子书写道：「一张1985年我还未入行18岁时的照片，肯定大家未见过的。那个年头，开始给星探发掘当演员和歌手。但因为遭妈妈反对，我便放弃签约，继续升学去了。你呢，当年你在做甚么？」

而从照片可看到，18岁的她身穿大红色衣裳，留著一头乌黑的俏丽及肩微捲短髮，头上还绑著可爱蝴蝶结髮箍，清秀模样如今，彷彿冻龄。

她1985年参加无线电视与唱片公司合办的新秀歌唱大赛，当时冠军是杜德伟，她仍被星探挖掘，但因周母反对而作罢，隔年她在资深电台监製鼓励之下，参加香港电台主办的业余DJ大赛获得亚军，隨即接受训练，1987年加入香港电台DJ行列，接著顺利展开演艺事业。

她上传18岁时的照片，问网民当年在做什么，没想到大家都回答「还没投胎」、「刚刚出生」、「在读幼稚园」等，也有网民惊嘆周慧敏的容貌「依然没变」、「完全看不出岁月的痕跡」、「不愧是我的女神」。