(本报古晋10日讯)联邦政府起码要展延在砂、沙实行的旅游税政策，以对1963年马来西亚立国契约精神表示尊重，而且，砂州政府必须获得对此政策表达意愿的机会，或至少获得部分相关税款。

砂旅游、艺术、文化、青年与体育部部长拿督阿都卡林，昨晚出席一项青少年斋戒月活动时，对旅游税一事，向媒体如是表示。

1963年砂拉越参组马来西亚时，旅游业并未列明是联邦、砂州或联邦与州政府的共同事务，因此，联邦政府在改变或制订旅游相关税务前，理应要先咨询砂州政府的意见。

他表示，旅游业是在前首相敦马哈迪领导的时代，才突然被列入联邦宪法第九附表当中，被列入联邦事务的一部分。

对此，阿都卡林认为，相关法令非但没有遵守马来西亚立国契约的精神，甚至是对砂州政府的权侵。

然而，阿都卡林也指出，对酒店征收税务是许多国家常见的做法，砂州政府在有关课题上也并非与联邦政府持反对意见，惟这项税收政策从原定的今年8月1日，忽然被提前至7月1日开始实行，未免过于仓促。

砂旅游今年零拨款

他续指出，在旅游税政策开始执行的30天内，国内的酒店若无法完成相关的注册程序，将遭到罚款。

因此，他认为，此政策需延期实行，以让有关当局能够先行进行协商。

他也重申，在旅游税课题上，砂州政府理应获得表达意愿的机会，或至少可获得部分税收，同时，本地旅客应被豁免征收相关税务，不然，这将导致本地旅客人数减少，对本州旅游业造成影响。

“我国正在鼓励国民在国内旅游，酒店房价的巨大差异，将让他们打退堂鼓。”

另外，部长还对砂旅游局今年尚未获得联邦当局的拨款，表示遗憾。

“砂拉越的旅游业，今年是零拨款。砂拉越方面，是完全没有获得联邦旅游当局的拨款，但他们现在却还要向我们伸手。”