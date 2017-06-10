(本报古晋10日讯)民达华地区的居民无需担心，在原来地契年限尚存10到12年的情况下，只需申请延长地契99年后，就可合法在该处至少安心住上100年。

砂人联党中央青年团宣教秘书符祥威今早在天后宫小贩中心的新闻发布会上透露，自去年年杪起，他就陆续收到民达华地区居民，就地契更新课题所做出的咨询。

“鉴于当地住宅区的地契年限大多数将在未来10到12年内到期，所以部分居民开始为有关事宜感到忧心。他们大多数想要趁早更新地契，以便能够延长地契年限。”

“砂拉越的地契更新年限最短为60年，但当地居民多数希望能够将地契年限再延长99年。”

自去年杪开始，符祥威补充，他已先後代表民达华地区的居民呈交了55份地契更新申请表格。

“截至目前，我们手上还有3份申请表格，我们将在本月杪将相关申请，连同其它后来交上的申请表格提交到土地与测量局。”

提供免费法律服务

与此同时，他披露道，在去年提交的23份申请中，有5份已确认收到了土地与测量局的回信，并被告知可在30天期限内付费更新地契。

据指出，地契更新费是根据房屋类型而定，鉴于民达华地区的房屋多数为半独立式房屋，更新费用估计为3900令吉。

“根据当局的列表，半独立式房屋的60年地契延长费用为3000令吉，基于民达华地区的居民多数希望将地契延长至99年，当局将征收额外的900令吉。”

他称，缴付地契更新费后，屋主必须在律师面前签署由土地与测量局准备的相关文件，而身为执业律师的他也不忘指出，将为居民提供免费的法律服务。

他也希望地契更新申请事宜，能在明年之前顺利获得解决，让当地居民能够放下心头大石。